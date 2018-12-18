Fenerbahçe Opet'in konuğu Chemik Police
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'nda Polonya'nın Chemik Police takımıyla karşılaşacak.
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'nda Polonya'nın Chemik Police takımıyla karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak.
Grup maçlarına Dinamo Moskova galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip ilk sırada yer alırken, Polonya temsilcisi üçüncü durumda bulunuyor.
- 18.12.2018 10:52
- Güncelleme: 18.12.2018 12:15
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
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