Fenerbahçe Opet'in konuğu Chemik Police
18 Aralık 2018, Salı
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Fenerbahçe Opet'in konuğu

Fenerbahçe Opet'in konuğu <a href="/index/chemik-police?id=44a47ab0-fd04-4813-9f92-787c97da371b" class="" rel="tag">Chemik Police</a>

, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'nda Polonya'nın takımıyla karşılaşacak.

, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'nda Polonya'nın takımıyla karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele 18.30'da başlayacak.

Grup maçlarına galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip ilk sırada yer alırken, Polonya temsilcisi üçüncü durumda bulunuyor.

  1. 18.12.2018 10:52
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:15
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