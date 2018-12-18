Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında
18 Aralık 2018, Salı
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Finlandiya deplasmanında

<a href="/index/eczacibasi-vitra?id=1eca84d6-c1af-4bf2-b433-15ef6097d598" class="" rel="tag">Eczacıbaşı VitrA</a> Finlandiya deplasmanında

Kadın , CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak.

Kadın , CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak.

Hameenlinna kentindeki Elenia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk maçında konuk ettiği ekibi Uralochka-NTMK'yı 3-0 yenan , ikinci sırada yer alıyor. İlk maçını kaybeden Hameenlinna ise son sırada bulunuyor.

  1. 18.12.2018 10:50
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:15
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