Eczacıbaşı VitrA Finlandiya deplasmanında
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak.
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda Finlandiya temsilcisi Hameenlinna ile deplasmanda karşılaşacak.
Hameenlinna kentindeki Elenia Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Rusya ekibi Uralochka-NTMK'yı 3-0 yenan Eczacıbaşı VitrA, ikinci sırada yer alıyor. İlk maçını kaybeden Hameenlinna ise son sırada bulunuyor.
- 18.12.2018 10:50
- Güncelleme: 18.12.2018 12:15
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
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