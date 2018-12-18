Başkent Moskova'daki Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 25-23, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

Arkas Spor, bu sonuçla ikinci maçından da yenilgiyle ayrılırken, Rus temsilcisi ilk galibiyetini elde etti.