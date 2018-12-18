Arkas Moskova'da kayıp!
18 Aralık 2018, Salı
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Arkas 'da kayıp!

Arkas Moskova'da kayıp!

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. haftasında , Rusya deplasmanında Dinamo 'ya 3-0 yenildi.

Başkent 'daki Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda oynanan karşılaşmadan ev sahibi ekip 25-23, 25-20 ve 25-15'lik setlerle 3-0 galip ayrıldı.

, bu sonuçla ikinci maçından da yenilgiyle ayrılırken, Rus temsilcisi ilk galibiyetini elde etti.

  1. 18.12.2018 22:27
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