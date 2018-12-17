Halkbank Almanya deplasmanında
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Almanya'nın United Volleys takımına konuk olacak.
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında Almanya'nın United Volleys takımına konuk olacak.
Gruba, Belçika kulübü Knack karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başlayan Halkbank, yarın Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da United Volleys ile karşılaşacak.
İtalyan Andrea Puecher ve Fin Ari Jokelainen'nin yöneteceği karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
- 17.12.2018 11:28
- Güncelleme: 17.12.2018 12:05
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muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
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