Halkbank Almanya deplasmanında
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Halkbank deplasmanında

Halkbank Almanya deplasmanında

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında 'nın takımına konuk olacak.

, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 2. maçında 'nın takımına konuk olacak.

Gruba, kulübü Knack karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başlayan Halkbank, yarın Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da United Volleys ile karşılaşacak.

İtalyan Andrea Puecher ve Fin Ari Jokelainen'nin yöneteceği karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

  1. 17.12.2018 11:28
  2. Güncelleme: 17.12.2018 12:05
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