Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Çekya deplasmanında
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'e konuk olacak.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'e konuk olacak.
Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ocak 2019 Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 17.12.2018 10:56
- Güncelleme: 17.12.2018 12:05
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muslera hayranı ne olursa olsun muslera en ıyısı
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ayar işleri FBnin Başakşehirden gol yediği anda VARın çalışmadığı söylendi gol sayılmadı.
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Çekya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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