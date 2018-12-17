Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Çekya deplasmanında
17 Aralık 2018, Pazartesi
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Çekya deplasmanında

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Çekya deplasmanında

, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'e konuk olacak.

, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, yarın Çekya ekibi Dukla Liberec'e konuk olacak.

Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ocak 2019 Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

  1. 17.12.2018 10:56
  2. Güncelleme: 17.12.2018 12:05
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