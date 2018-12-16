Salihli’nin sultanları Büyükçekmece’ye yenildi
16 Aralık 2018, Pazar
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Salihli’nin sultanları Büyükçekmece’ye yenildi

Salihli’nin sultanları Büyükçekmece’ye yenildi

Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta ’ye 3-1 yenildi.

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki 12. hafta maçında İstanbul ekibi ile karşılaştı. oynanan maça etkili başlayan ev sahibi Salihli Belediyespor ilk seti 25 -15 alarak durumu 1-0 yaptı. İkinci seti 22-25, üçüncü seti 21-25 ve son seti 12-25 skorlarla alan konuk ekip Büyükçekmece Voleybol Akademi, salondan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
Aldığı mağlubiyetle Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Büyükçekmece ise puanını 24' e yükseltti.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile voleybol severler izledi.

  1. 16.12.2018 18:33
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