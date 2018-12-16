Salihli’nin sultanları Büyükçekmece’ye yenildi
Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, evinde oynadığı maçta Büyükçekmece Voleybol Akademi’ye 3-1 yenildi.
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Baş Antrenör Kürşad Çetin yönetimindeki Salihli Belediyespor 12. hafta maçında İstanbul ekibi Büyükçekmece Voleybol Akademi ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan ev sahibi Salihli Belediyespor ilk seti 25 -15 alarak durumu 1-0 yaptı. İkinci seti 22-25, üçüncü seti 21-25 ve son seti 12-25 skorlarla alan konuk ekip Büyükçekmece Voleybol Akademi, salondan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.
Aldığı mağlubiyetle Salihli Belediyespor 11 puanda kalırken, Büyükçekmece ise puanını 24' e yükseltti.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran ile voleybol severler izledi.
- 16.12.2018 18:33
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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