Maliye Piyango çıkışını sürdürüyor!
16 Aralık 2018, Pazar
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çıkışını sürdürüyor!

Maliye Piyango çıkışını sürdürüyor!

Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında , Tokat 'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, , Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır,

Tokat : Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, (Semih Çelik, Çağlar Aksoy,

Setler: 25-23, 25-22, 25-21

Süre: 82 dakika (24, 30, 28)

  1. 16.12.2018 18:55
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