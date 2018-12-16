Maliye Piyango çıkışını sürdürüyor!
Voleybol Efeler Ligi'nin 11. hafta maçında Maliye Piyango, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ali Berke Sağır,
Tokat Belediye Plevne: Grzegorz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Çağlar Aksoy,
Setler: 25-23, 25-22, 25-21
Süre: 82 dakika (24, 30, 28)
- 16.12.2018 18:55
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
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