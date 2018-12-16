Efeler Ligi'nde 11'inci hafta 3 maçla tamamlandı
16 Aralık 2018, Pazar
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'nde 11'inci hafta 3 maçla tamamlandı

<a href="/index/efeler-ligi?id=bb71672b-128f-4c71-8cd4-5dea116df139" class="" rel="tag">Efeler Ligi</a>'nde 11'inci hafta 3 maçla tamamlandı

Voleybol 'nde 11'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 3 maç ile sona erdi.

'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Jeopark Kula Bld. - Ziraat Bankası: 0-3 (21-25, 19-25, 18-25)
Maliye Piyango - Tokat : 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)
İnegöl Bld. - : 1-3 (25-18, 26-28, 21-25, 18-25)

  1. 16.12.2018 19:29
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