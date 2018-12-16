Efeler Ligi'nde 11'inci hafta 3 maçla tamamlandı
Voleybol Efeler Ligi'nde 11'inci hafta karşılaşmaları, bugün oynanan 3 maç ile sona erdi.
Efeler Ligi'nde bugün alınan sonuçlar şöyle:
Jeopark Kula Bld. - Ziraat Bankası: 0-3 (21-25, 19-25, 18-25)
Maliye Piyango - Tokat Belediye Plevne: 3-0 (25-23, 25-22, 25-21)
İnegöl Bld. - Fenerbahçe: 1-3 (25-18, 26-28, 21-25, 18-25)
- 16.12.2018 19:29
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
Efeler Ligi'nde 11'inci hafta 3 maçla tamamlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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