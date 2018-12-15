Filede zor maç – Fotomaç – 15 Aralık 2018
15 Aralık 2018, Cumartesi
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Filede zor maç

Filede zor maç
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında dünya şampiyonu VakıfBank ile dünya üçüncüsü Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 16.30'da başlayacak. Müsabaka, Spor'dan naklen yayınlanacak.
  1. 15.12.2018
Etiketler:
TRT
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