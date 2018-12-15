Aydın’ın Sultanları Halkbank’ı yendi



Baştan sona çekişmeli geçen maçta, ilk set "Aydın'ın Sultanları"nın 25-23 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci seti 25-21 alan Büyükşehir Belediyespor, yine çekişmeli geçen üçüncü sette de rakibine üstünlük kurdu. Üçüncü seti 25-20 alan "Aydın'ın Sultanları" maçı 3-0 üstünlükle tamamlamış oldu.

Şehir dışında yaşayan Aydınlılar her deplasman maçında olduğu gibi Ankara'da da takımlarını yalnız bırakmadı. Takımlarını desteklemek için salona gelen Ankara Aydınlılar Derneği mensupları ve Aydınlılar alınan galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.

Avrupa CEV Challange Cup'ta da yolculuğuna devam eden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 8'li finallerin ilk maçında 19 Aralık Çarşamba günü saat 19'da rakibi Belçikalı Hermes Oostende takımıyla karşılaşacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak olan Avrupa kupası maçına tüm Aydınlıları davet etti.