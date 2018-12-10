Vakıfbank dünya şampiyonu!
10 Aralık 2018, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

dünya şampiyonu!

<a href="/index/vakifbank?id=fabc1324-d8ee-4e6f-bc21-2fd02e2112f3" class="" rel="tag">Vakıfbank</a> dünya şampiyonu!

Sarı-siyahlılar, Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası finalinde Brezilya’nın Minas takımını 3-0 mağlup ederek dünyanın zirvesindeki yerini korudu.

, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazdı. Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde Brezilya ekibi Minas ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren , ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın blok ve smaç sayılarıyla üstünlük kuran temsilcimiz, 25- 21'le durumu 2-0 yaptı.

TOPLAMDA 3'ÜNCÜ KEZ

Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı- siyahlı takım, 'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı. Bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde eden VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını 'nın (2) elinden amayı başardı.

  1. 10.12.2018
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

dünya şampiyonu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN