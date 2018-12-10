Vakıfbank dünya şampiyonu!

Vakıfbank, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda tarih yazdı. Sarı-siyahlılar, Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde Brezilya ekibi Minas ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın blok ve smaç sayılarıyla üstünlük kuran temsilcimiz, 25- 21'le durumu 2-0 yaptı.



TOPLAMDA 3'ÜNCÜ KEZ



Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı- siyahlı takım, Zhu Ting'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı. Bu sonuçla turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde eden VakıfBank, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını Eczacıbaşı Vitra'nın (2) elinden amayı başardı.