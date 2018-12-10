Halkbank bronz madalyayı aldı!
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda Eczacıbaşı Vitra, Brezilya ekibi Praia’yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
HALKBANK DOLUDİZGİN GİDİYOR: 3-0
Efeler Ligi'nin 9'uncu haftasında Halkbank, Arkas'ı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin setleri 25-20, 32-30 ve 25-18 sona erdi. Mavi-beyazlılar, ligdeki 8'inci zaferine imza atarken, Arkas ise 4'üncü yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: G.Saray-Ziraat: 2-3, İnegöl-Arhavi: 3-1, Maliye-İBBSK: 3-0.
ERDOĞAN'DAN TELGRAFLI KUTLAMA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı, kulüp Başkanı Osman Demren'e bir telgraf göndererek kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutlama mesajı yayımladı.
- 10.12.2018
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Konyaspor'dan Mete Kalkavan tepkisi
Toplam 1
Yorum
ugurgunyuz konyaspor maalesef haklı..
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Koeman son uyarılarını yaptı!
Toplam 4
Yorum
UA Küme hattını ilgilendirin çok önemli maç. KÜME DERBISI :)))))))))))
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Rizespor'dan Galatasaray'a çelme!
Toplam 4
Yorum
ĞİL GS. MEHTER GS İMPARATOR, H. ŞAŞ, Ü. DAVALA, ELMANDER, BU STAR YILDIZLARIN OLDUĞU YERDE MEHTER GS OLMAMALIYDI. TAKIM YÜRÜMÜYOR. BU NASIL GS.BÜYÜK TAKIM DE
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