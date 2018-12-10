Halkbank bronz madalyayı aldı!
10 Aralık 2018, Pazartesi
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Halkbank bronz madalyayı aldı!

Halkbank bronz madalyayı aldı!

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası’nda , Brezilya ekibi Praia’yı 3-0 yenerek üçüncü oldu.

Karşılaşmanın birinci setinde Gözde Yılmaz ve Beyaz Arıcı etkili oyunuyla dikkat çekerken, temsilcimiz seti zorlanmadan 25-16 kazandı. Hücumdaki etkinliğini sürdüren Eczacıbaşı, Jordan Larson'ın da etkisiyle ikinci seti 25-18 önde bitirdi. Oyunun kontrolünü maç boyunca elinde tutan Eczacıbaşı, üçüncü seti de 25-19 aldı. 2015 ve 2016'da şampiyonluk yaşayan turuncu- beyazlılar, bu sonuçla bronz madalya kazandı.

HALKBANK DOLUDİZGİN GİDİYOR: 3-0

Efeler Ligi'nin 9'uncu haftasında Halkbank, Arkas'ı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin setleri 25-20, 32-30 ve 25-18 sona erdi. Mavi-beyazlılar, ligdeki 8'inci zaferine imza atarken, Arkas ise 4'üncü yenilgisini aldı. Diğer sonuçlar: G.Saray-Ziraat: 2-3, İnegöl-Arhavi: 3-1, Maliye-İBBSK: 3-0.

ERDOĞAN'DAN TELGRAFLI KUTLAMA

Cumhurbaşkanı , Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı, kulüp Başkanı Osman Demren'e bir telgraf göndererek kutladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da kutlama mesajı yayımladı.
  1. 10.12.2018
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