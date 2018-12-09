Vakıfbank finalde!
Brezilya ekibi Praia’yı 25-21, 25-21, 22-25 ve 25-18’lik setlerle geçen sarı siyahlılar, bugün 15.00’te Minas’la şampiyonluk maçına çıkacak.
Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki temsilcimiz VakIfbank, Praia'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan sarı-siyahlılar, teknik molaya 8-6 önde girdi. File önünde Slöetjes'in sayılarıyla aradaki skor farkını açan Vakıfbank, ikinci teknik molayı 16-12, seti ise 25-21 kazandı. İkinci sete de iyi başlayan Vakıfbank, Praia'ya şans tanımadı. 25-21 kazanarak mücadelede 2-0'lık üstünlük sağladı.
ÜÇÜNCÜ SETTE GERİ DÖNÜŞ
Üçüncü sete kötü başlayan Vakıfbank'ın yaptığı basit hataları iyi değerlendiren Praia, 25-22 ile durumu 2-1'e getirdi. Vakıfbank karşısında kolay sayılar bulan Brezilya ekibi Praia, 4. sette ilk teknik molayı 8-6, ikincisini ise 16-14 önde kapadı. Ardından rakibine sadece iki sayı veren Vakıfbank, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak finale yükseldi. Temsilcimizin bugün 15.00'te Minas ile altın madalya mücadelesi vereceği maç S Sport'tan yayınlanacak.
- 9.12.2018
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Toplam 6
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HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
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gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Toplam 1
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KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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