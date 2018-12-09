VakıfBank dünya şampiyonu oldu
09 Aralık 2018, Pazar
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dünya şampiyonu oldu

VakıfBank dünya şampiyonu oldu

Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

, 2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Finali'nde 'nın Minas Tenis Clube ekibini 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez 'nın sahibi oldu.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvanın finalinde son şampiyon VakıfBank ile Minas karşılaştı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk teknik molayı 8-6, ikinci teknik molayı da 16-14 önde bitiren VakıfBank, Zhu Ting ile Zehra Güneş'in smaç sayılarıyla etkili olduğu birinci seti 25-23 kazanarak 1-0 öne geçti.

VakıfBank, ikinci sette rakip takımın iyi savunmasına karşın ilk teknik molayı 8-7, ikinci teknik molayı 16-13 üstün geçti. Slöetjes ve Robinson'ın blok ve smaç sayılarıyla ön plana çıktığı seti 25-21 üstün bitiren sarı-siyahlı ekip, durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette rakibinin direncini kıran VakıfBank, ilk teknik molayı 8-5, ikinci teknik molayı 16-10 önde tamamladı. Sarı-siyahlı takım, Zhu Ting'in skorer performansıyla damga vurduğu üçüncü seti 25-19, maçı da 3-0 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

Bu sonuçla VakıfBank, turnuvada üst üste ikinci, toplamda ise üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

  1. 9.12.2018 16:40
  2. Güncelleme: 9.12.2018 17:09
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