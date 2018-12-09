Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'in Shaoxing kentinden gelen şampiyonluk haberinin ardından Vakıfbank Spor Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi ve Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın kafile başkanı Sibel Sağman'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın tüm Türkiye için bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın yöneticilerini, teknik kadrosunu ve sporcularını bu gurur verici şampiyonluktan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımın gelecekte de nice başarılara imza atacağına inandığını kaydetti. Erdoğan, şampiyonluk haberinin ardından Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir tebrik telgrafı da göndermişti.