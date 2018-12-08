Voleybolda günün toplu sonuçları
08 Aralık 2018, Cumartesi
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Voleybolda günün toplu sonuçları

Voleybolda günün toplu sonuçları

Voleybolda Efeler Ligi'nde 9'uncu, 'nde ise 8'inci hafta maçları oynandı.

Günün sonuçları şöyle;

EFELER LİGİ

Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne: 0-3
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe: 1-3

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ

Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3
HDI Sigorta-Halkbank: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3
Karayolları-THY: 1-3

  1. 8.12.2018 20:23
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