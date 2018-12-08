Voleybolda günün toplu sonuçları
Voleybolda Efeler Ligi'nde 9'uncu, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde ise 8'inci hafta maçları oynandı.
Günün sonuçları şöyle;
EFELER LİGİ
Jeopark Kula Belediyespor-Tokat Belediyesi Plevne: 0-3
İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Fenerbahçe: 1-3
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
Çanakkale Belediyespor-Fenerbahçe: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 2-3
Karayolları-THY: 1-3
- 8.12.2018 20:23
-
Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
-
Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
-
Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
Voleybolda günün toplu sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.