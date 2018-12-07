Eczacıbaşı VitrA namağlup yarı finalde

2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası grup etabının son maçında Brezilyalı ekip Praia Clube'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.



21 sayıyla maçın en skorer ismi olan kaptan Jordan Larson, aynı zamanda FIVB tarafından her maç sonrası verilen "En Değerli Oyuncu" ödülünü de aldı. Simge Aköz ve Tijana Boskovic de etkili oyunlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.



Eczacıbaşı VitrA yarı finalde 8 Aralık Cumartesi günü TSİ 15.00'de A Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. Turuncu beyazlıların rakibi Vakıfbank - Minas Tenis Clube karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.





SALON: Shaoxing Olympic Sports Center

HAKEMLER: Jiang Liu (CHN), Epaminondas Gerothodoros (GRE)

PRAİA CLUBE: Michelle, Fabiana, Lloyd, Fernanda, Carolina, Fawcett, Suelen (L), Ellen, Da Cruz, Montlbeller, Jacintho, Vasques, Marinho

ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Beyza, Ezgi, Gözde, Meliha

SETLER: 27-25, 21-25, 11-25, 21-25

SÜRE: 114 dakika (32, 30, 22, 30)

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