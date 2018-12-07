Eczacıbaşı VitrA namağlup yarı finalde
07 Aralık 2018, Cuma
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, namağlup yarı finalde

<a href="/index/eczacibasi-vitra?id=1eca84d6-c1af-4bf2-b433-15ef6097d598" class="" rel="tag">Eczacıbaşı VitrA</a>, namağlup yarı finalde

2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası grup etabının son maçında Brezilyalı ekip 'i 3-1 mağlup eden , B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası grup etabının son maçında Brezilyalı ekip 'i 3-1 mağlup eden , B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.

21 sayıyla maçın en skorer ismi olan kaptan Jordan Larson, aynı zamanda tarafından her maç sonrası verilen "En Değerli Oyuncu" ödülünü de aldı. Simge Aköz ve Tijana Boskovic de etkili oyunlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

yarı finalde 8 Aralık Cumartesi günü TSİ 15.00'de A Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. Turuncu beyazlıların rakibi Vakıfbank - Minas Tenis Clube karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.



SALON: Shaoxing Olympic Sports Center
HAKEMLER: Jiang Liu (CHN), Epaminondas Gerothodoros (GRE)
: Michelle, Fabiana, Lloyd, Fernanda, Carolina, Fawcett, Suelen (L), Ellen, Da Cruz, Montlbeller, Jacintho, Vasques, Marinho
: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Beyza, Ezgi, Gözde, Meliha
SETLER: 27-25, 21-25, 11-25, 21-25
SÜRE: 114 dakika (32, 30, 22, 30)
Aydın'ın Avrupa gururu

  1. 7.12.2018 11:25
  2. Güncelleme: 7.12.2018 11:39
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