Eczacıbaşı VitrA, namağlup yarı finalde
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası grup etabının son maçında Brezilyalı ekip Praia Clube'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.
2018 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası grup etabının son maçında Brezilyalı ekip Praia Clube'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak yarı finale yükseldi.
21 sayıyla maçın en skorer ismi olan kaptan Jordan Larson, aynı zamanda FIVB tarafından her maç sonrası verilen "En Değerli Oyuncu" ödülünü de aldı. Simge Aköz ve Tijana Boskovic de etkili oyunlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Eczacıbaşı VitrA yarı finalde 8 Aralık Cumartesi günü TSİ 15.00'de A Grubu'nun ikincisi ile karşılaşacak. Turuncu beyazlıların rakibi Vakıfbank - Minas Tenis Clube karşılaşmasının sonucuna göre belli olacak.
SALON: Shaoxing Olympic Sports Center
HAKEMLER: Jiang Liu (CHN), Epaminondas Gerothodoros (GRE)
PRAİA CLUBE: Michelle, Fabiana, Lloyd, Fernanda, Carolina, Fawcett, Suelen (L), Ellen, Da Cruz, Montlbeller, Jacintho, Vasques, Marinho
ECZACIBAŞI VİTRA: Gamze, Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Simge (L), Beyza, Ezgi, Gözde, Meliha
SETLER: 27-25, 21-25, 11-25, 21-25
SÜRE: 114 dakika (32, 30, 22, 30)
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- 7.12.2018 11:25
- Güncelleme: 7.12.2018 11:39
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Yorum
rigby noldu kardeşim geçen hafta ortak açıklama yapıodunus hakemlerin arkasındayız diye! bence simdi hic konusmayın
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Yorum
özkan Federasyona belli olmaz yarın maçın stadını değiştirebilir es es liler fazla ümitlenmesin daha önce olduğu gibi saygılar.
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Yorum
hakkımızı yirsoun tff hiç tahrik unsuru yok mu.haksız penaltı var.bu takımın hakkı yenmiş bari bir maç inirim yapayım diyen yokmu.hakkımız yeniliyor.
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