Arkas Spor'da Glenn Hoag’a doğum günü sürprizi
07 Aralık 2018, Cuma
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'da Glenn Hoag’a sürprizi

<a href="/index/arkas-spor?id=f88396c6-9ca3-4922-944e-78eceaa178d1" class="" rel="tag">Arkas Spor</a>'da Glenn Hoag’a <a href="/index/dogum-gunu?id=6fcbd734-da23-45a8-b6b1-ed4f9de4678d" class="" rel="tag">doğum günü</a> sürprizi

’nde pazar günü lider ’ın konuğu olmaya hazırlanan , ziyaret etti. Ziyarette Başantrenör Glenn Hoag’a sürpriz partisi hazırlandı.

'nde pazar günü lider 'ın konuğu olmaya hazırlanan , ziyaret etti. Ziyarette Başantrenör Glenn Hoag'a sürpriz partisi hazırlandı.

Okulun voleybol takımıyla gösteri maçı yapan mavi-beyazlı oyuncular, daha sonra okula getirdikleri pastayla Kanadalı çalıştırıcının 60. doğum gününü kutladı. Özel hazırlanan pastayı oyuncular ve teknik heyet ile birlikte kesen Glenn Hoag'u ilk kutlayan da ekip arkadaşları ve sporcuları oldu.

  1. 7.12.2018 11:18
  2. Güncelleme: 7.12.2018 11:42
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