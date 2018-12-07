Arkas Spor'da Glenn Hoag’a doğum günü sürprizi
Voleybol Efeler Ligi’nde pazar günü lider Halkbank’ın konuğu olmaya hazırlanan Arkas Spor, Güzelbahçe Özel Piri Reis Okullarını ziyaret etti. Ziyarette Başantrenör Glenn Hoag’a sürpriz doğum günü partisi hazırlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nde pazar günü lider Halkbank'ın konuğu olmaya hazırlanan Arkas Spor, Güzelbahçe Özel Piri Reis Okullarını ziyaret etti. Ziyarette Başantrenör Glenn Hoag'a sürpriz doğum günü partisi hazırlandı.
Okulun voleybol takımıyla gösteri maçı yapan mavi-beyazlı oyuncular, daha sonra okula getirdikleri pastayla Kanadalı çalıştırıcının 60. doğum gününü kutladı. Özel hazırlanan pastayı oyuncular ve teknik heyet ile birlikte kesen Glenn Hoag'u ilk kutlayan da ekip arkadaşları ve sporcuları oldu.
- 7.12.2018 11:18
- Güncelleme: 7.12.2018 11:42
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rigby noldu kardeşim geçen hafta ortak açıklama yapıodunus hakemlerin arkasındayız diye! bence simdi hic konusmayın
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özkan Federasyona belli olmaz yarın maçın stadını değiştirebilir es es liler fazla ümitlenmesin daha önce olduğu gibi saygılar.
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hakkımızı yirsoun tff hiç tahrik unsuru yok mu.haksız penaltı var.bu takımın hakkı yenmiş bari bir maç inirim yapayım diyen yokmu.hakkımız yeniliyor.
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