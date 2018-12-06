Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde
06 Aralık 2018, Perşembe
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Eczacıbaşı 'ın gözü finalde

Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde

Eczacıbaşı kadın voleybol takımları, adlarını yarı finale yazdırdıkları FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın grup aşamasındaki son maçlarını yarın oynayacak.

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı , yarın gruplarındaki son karşılaşmalarına çıkacak.

'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvaya katılan ve VakıfBank'ın, kupayı üst üste 4. kez 'ye getirme mücadelesi sürüyor.

A Grubu'na, Çin'in Zhejiang ve 'nın Volero Le Cannet takımlarını 3-0 yenerek başlayan 2013 ve 2017 şampiyonu VakıfBank, son maçını temsilcisi Minas ile yapacak.

Altay () ve Supreme Chonburi'yi (Tayland) 3-0 ile geçen 2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'ndaki son müsabakasında Brezilya kulübü Praia ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan grup karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alan takımların çıktığı yarı finalde ekipler, çapraz olarak eşleşecek.

Yarı final karşılaşmaları 8 Aralık Cumartesi, final ise 9 Aralık Pazar günü oynanacak.

2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarın oynanacak son grup maçlarının TSİ programı şöyle:

09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA

12.00 VakıfBank-Minas

  1. 6.12.2018 09:36
  2. Güncelleme: 6.12.2018 10:26
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