Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank kadın voleybol takımları, adlarını yarı finale yazdırdıkları FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın grup aşamasındaki son maçlarını yarın oynayacak.
Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, yarın gruplarındaki son karşılaşmalarına çıkacak.
Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvaya katılan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın, kupayı üst üste 4. kez Türkiye'ye getirme mücadelesi sürüyor.
A Grubu'na, Çin'in Zhejiang ve Fransa'nın Volero Le Cannet takımlarını 3-0 yenerek başlayan 2013 ve 2017 şampiyonu VakıfBank, son maçını Brezilya temsilcisi Minas ile yapacak.
Altay (Kazakistan) ve Supreme Chonburi'yi (Tayland) 3-0 ile geçen 2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'ndaki son müsabakasında Brezilya kulübü Praia ile karşılaşacak.
Tek devreli lig usulüne göre oynanan grup karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alan takımların çıktığı yarı finalde ekipler, çapraz olarak eşleşecek.
Yarı final karşılaşmaları 8 Aralık Cumartesi, final ise 9 Aralık Pazar günü oynanacak.
2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarın oynanacak son grup maçlarının TSİ programı şöyle:
09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA
12.00 VakıfBank-Minas
- 6.12.2018 09:36
- Güncelleme: 6.12.2018 10:26
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Pancu'dan 'bar' itirafı!
Toplam 1
Yorum
Sadullah Saygılıyız biz milli takımımızda 15 temmuz sonrası meydan nöbetinde zengin parası korurken trilyon aylıklı hocayı vatanda istemeyiz
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Eren defteri kapanıyor!
Toplam 4
Yorum
Ahmet Bazı maçlarda bilerek kötü oynadığını düşünüyorum. Sırf sözleşmesi uzatılmadı diye Galatasaraya ihanet etti resmen. yazıklar olsun.
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Galatasaray Kulüpler Birliği'nden çekildi!
Toplam 4
Yorum
hukuk mahkeme yolu ile istedip. ayrıca ilgili hakemlerinde telefon kayıtlarınıda inceleme altına alınmalıdır.
Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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