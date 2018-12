VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Grupta 2'de 2 yapan sarı-siyahlılar, altı puanla yarı finali garantiledi. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-21 alan sarı-siyahlılar, ikinci seti de 25-15 alarak, 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibinin oyuna girmesine izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak, yarı finali yükselmeyi başardı. Sarı-siyahlıların liberosu Gizem Örge, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. VakıfBank, gruptaki son maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le 7 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de karşılaşacak.

VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, takımın defanstaki performansını çok beğendiğini belirterek, "Bu yüzden çok mutluyum. Bu maçta rakibimiz bizi çok zorladı ve bizi her top için savaşmak zorunda bıraktı. Takımın fiziksel durumundan çok memnunum. 20 yaş ve bu yaşın altında üç oyuncumuzla mücadele ediyoruz. Bu kulübümüz için çok değerli. Bu performansımızı her maç arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Oyunculardan Kelsey Robinson ise, blok ve defanslarının her maçta daha da geliştiklerini ve bu karşılaşmada da çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.



SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)

VAKIFBANK: Cansu 1, Zhu 23, Kelsey 12, Ebrar 16, Milena 4, Zehra 9, Gizem (L)

VOLERO LE CANNET: Lazarenko 4, Dimitrova 4, Hasanova 6, Bjelica 15, Mori 3, Unternahrer 8, Giardino (L), Todorova 1, Kornienko, Ortschitt

SETLER: 25-21, 25-15, 25-17

SÜRE: 74 dakika (26', 25', 23')