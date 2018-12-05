VakıfBank Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 yendi ve yarı finali garantiledi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Shaoxing şehrinde düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası A Grubu ikinci maçında Fransız ekibi Volero Le Cannet'i 25-21, 25-15 ve 25-17'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Grupta 2'de 2 yapan sarı-siyahlılar, altı puanla yarı finali garantiledi. Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi'ndeki karşılaşmanın ilk setini 25-21 alan sarı-siyahlılar, ikinci seti de 25-15 alarak, 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de rakibinin oyuna girmesine izin vermeyen VakıfBank, seti 25-17 maçı da 3-0 kazanarak, yarı finali yükselmeyi başardı. Sarı-siyahlıların liberosu Gizem Örge, karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. VakıfBank, gruptaki son maçında Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'le 7 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de karşılaşacak.
VakıfBank Antrenörü Giovanni Guidetti, takımın defanstaki performansını çok beğendiğini belirterek, "Bu yüzden çok mutluyum. Bu maçta rakibimiz bizi çok zorladı ve bizi her top için savaşmak zorunda bıraktı. Takımın fiziksel durumundan çok memnunum. 20 yaş ve bu yaşın altında üç oyuncumuzla mücadele ediyoruz. Bu kulübümüz için çok değerli. Bu performansımızı her maç arttırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Oyunculardan Kelsey Robinson ise, blok ve defanslarının her maçta daha da geliştiklerini ve bu karşılaşmada da çok iyi mücadele ettiklerini söyledi.
SALON: Shaoxing Olimpiyat Spor Merkezi
HAKEMLER: Nathanon Sowapark (Tayland), Jiang Liu (Çin)
VAKIFBANK: Cansu 1, Zhu 23, Kelsey 12, Ebrar 16, Milena 4, Zehra 9, Gizem (L)
VOLERO LE CANNET: Lazarenko 4, Dimitrova 4, Hasanova 6, Bjelica 15, Mori 3, Unternahrer 8, Giardino (L), Todorova 1, Kornienko, Ortschitt
SETLER: 25-21, 25-15, 25-17
SÜRE: 74 dakika (26', 25', 23')
- 5.12.2018 11:38
- Güncelleme: 5.12.2018 11:46
-
Trabzon'da hedef 3'te 3!
Toplam 2
Yorum
anlat-anlat Hedefin dışında kalan genelde ligin de dışında kalıyor.Çapına bakmadan atıp tutanları çok gördük.sonunda hepsi asansör oldular.
-
Ahmet Ağaoğlu: "Fırtına yeniden esiyor"
Toplam 1
Yorum
baksoy Trabzonspora ceza varsa seyirciyi tahrik eden VALBEONO ' ya ceza yok mu ?
-
Fırtına kupada avantajlı!
Toplam 1
Yorum
baksoy İyi ki UĞURCANI ' mız var yoksa bu ESTABAN ' la kaleye tutan her top gol olur ? gönderin artık sakın ha anlaşmayın ?
VakıfBank Dünya Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.