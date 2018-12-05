Maliye Piyango CEV Challenge'da üst turda!
05 Aralık 2018, Çarşamba
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CEV Challenge'da üst turda!

Maliye Piyango CEV Challenge'da üst turda!

2019 CEV erkekler kategorisinde mücadele eden ile Ziraat Bankası, bugün 16'lı Finaller Turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.

SALON:
HAKEMLER: Fuad Aghayev, Magdalena Niewiarowska
: Çağatay, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel, Wendt, Halil İbrahim, Murat (L), Deniz (L) (Aslan)
ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Volkan (L) (Oğuzhan, Kemal, Selim)
SETLER: 25-17, 25-23, 25-23
SÜRE: 80 dakika (22, 28, 30)

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazanan Maliye Piyango, adını CEV 'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı. Ziraat Bankası ise bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.

  1. 5.12.2018 20:51
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