Maliye Piyango CEV Challenge'da üst turda!
2019 CEV Challenge Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, bugün 16'lı Finaller Turu rövanş maçında karşı karşıya geldi.
SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Fuad Aghayev, Magdalena Niewiarowska
MALİYE PİYANGO: Çağatay, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel, Wendt, Halil İbrahim, Murat (L), Deniz (L) (Aslan)
ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Volkan (L) (Oğuzhan, Kemal, Selim)
SETLER: 25-17, 25-23, 25-23
SÜRE: 80 dakika (22, 28, 30)
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazanan Maliye Piyango, adını CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı. Ziraat Bankası ise bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.
- 5.12.2018 20:51
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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