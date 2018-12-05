SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Fuad Aghayev, Magdalena Niewiarowska

MALİYE PİYANGO: Çağatay, Seganov, Bruno, Sercan Yüksel, Wendt, Halil İbrahim, Murat (L), Deniz (L) (Aslan)

ZİRAAT BANKASI: Jovovic, Ghaemi, Koray, Finger, Enes, Vahit Emre, Volkan (L) (Oğuzhan, Kemal, Selim)

SETLER: 25-17, 25-23, 25-23

SÜRE: 80 dakika (22, 28, 30)

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-17, 25-23 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazanan Maliye Piyango, adını CEV Challenge Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı. Ziraat Bankası ise bu sonuçla Avrupa kupalarına veda etti.