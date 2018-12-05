İstanbul BBSK CEV Kupası'nda üst tura yükseldi
2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden İstanbul BBSK, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında bugün Fransa'nın GFC Ajaccio takımını konuk etti.
SALON: Hidayet Türkoğlu
HAKEMLER: Zdravko Zdraveski, Cristina Oana Fortu
İSTANBUL BBSK: Murat, Burak, Özkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Serhat)
GFC AJACCIO: Brucket, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez, Exiga (L) (Guelle, Castard, Douglas-Powell)
SETLER: 21-25, 21-25, 20-25, 15-12
SÜRE: 83 dakika (24, 21, 23, 15)
Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul BBSK rakibine 21-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşındı. Karşılaşmanın ardından oynanan altın seti 15-12'lik üstünlükle tamamlayan İstanbul BBSK, adını CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.
- 5.12.2018 20:53
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Novak: “Beklentim iki kulvarda da şampiyonluk yaşayabilmek”
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal fazla uçmanın anlamı yok da trabzon iyidir biz oluruz lig şampiyonu kupayı da trabzon alsın.ligde de ilk 3 e girer.
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Tolgay Arslan'ın yerine Yaya Toure
Toplam 2
Yorum
Nirvana Ne işi var 36 yaşında adamın Beşiktaşda?
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Orkun Kökçü kapışması
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal bize bunlarla gelsin yönetim burak yılmazla değil.love,larin,roco ile devre arası babel,atiba,pepe,adriano,tolga,pektemek ile sezon sonu ved
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