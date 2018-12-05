SALON: Hidayet Türkoğlu

HAKEMLER: Zdravko Zdraveski, Cristina Oana Fortu

İSTANBUL BBSK: Murat, Burak, Özkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Serhat)

GFC AJACCIO: Brucket, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez, Exiga (L) (Guelle, Castard, Douglas-Powell)

SETLER: 21-25, 21-25, 20-25, 15-12

SÜRE: 83 dakika (24, 21, 23, 15)

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul BBSK rakibine 21-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşındı. Karşılaşmanın ardından oynanan altın seti 15-12'lik üstünlükle tamamlayan İstanbul BBSK, adını CEV Kupası'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.