İstanbul BBSK CEV Kupası'nda üst tura yükseldi
05 Aralık 2018, Çarşamba
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'nda üst tura yükseldi

<a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a> <a href="/index/bbsk?id=3969a5b9-93dc-46eb-8333-db06d6a8f15f" class="" rel="tag">BBSK</a> <a href="/index/cev-kupasi?id=42acdb0d-fb16-41d5-920c-5dc569beb5ab" class="" rel="tag">CEV Kupası</a>'nda üst tura yükseldi

2019 erkekler kategorisinde mücadele eden , 16'lı Finaller Turu rövanş maçında bugün Fransa'nın GFC Ajaccio takımını konuk etti.

SALON:
HAKEMLER: Zdravko Zdraveski, Cristina Oana Fortu
: Murat, Burak, Özkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Nuri (L), Erdem (L) (Caner, Serhat)
GFC AJACCIO: Brucket, Pepic, Carle, Radic, Pujol, Mendez, Exiga (L) (Guelle, Castard, Douglas-Powell)
SETLER: 21-25, 21-25, 20-25, 15-12
SÜRE: 83 dakika (24, 21, 23, 15)

Spor Salonu'nda oynanan mücadelede rakibine 21-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından karşılaşma altın sete taşındı. Karşılaşmanın ardından oynanan altın seti 15-12'lik üstünlükle tamamlayan İstanbul BBSK, adını 'nda 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

  1. 5.12.2018 20:53
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