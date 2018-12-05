Filede süpürdük!
07 Mart 2019, Perşembe
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Filede süpürdük!

Filede süpürdük!

Sahneye ilk çıkan , temsilcisi ’ı, son şampiyon ise kulübü ’ı mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.

Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda temsilcilerimiz ile ilk maçlarında zafere uzandı. 'in Shaoxing kentinin ev sahipliği yaptığı turnuvada B Grubu'nda yer alan 2015 ve 2016 yıllarının şampiyonu Eczacıbaşı VitrA, ilk maçında 'la karşılaştı. Temsilcimiz müsabakayı 25-10, 25-11 ve 25-15'lik setlerle kazanarak turnuvaya harika başladı. Gruptaki ikinci maçı bugün saat 12.00'de Tayland ekibi Supreme Chonburi ile olacak. TURNUVANIN son şampiyonu VakıfBank ise ilk maçında Çin kulübü ile karşılaştı. Müsabakaya hızlı başlayan temsilcimiz, ilk seti 25-20 kazandı. Turnuvanın Çin'de oynanması nedeniyle kuvvetli bir seyirci desteği alan rakibine ikinci sette de acımayan turuncubeyazlılar, 25-13'le son sete geçti. Yüksek moralini koruyan VakıfBank, son seti 25-13 yenerek maçı 3-0 kazandı. VakıfBank ikinci maçını saat 09.00'da Fransız Volero Le Cannet ile karşılaşacak ve S Sport'tan yayınlanacak.
  1. 5.12.2018
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