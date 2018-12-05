Filede süpürdük!
Sahneye ilk çıkan Eczacıbaşı VitrA, Kazakistan temsilcisi Altay’ı, son şampiyon VakıfBank ise Çin kulübü Zhejiang Kaiyuan’ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
- 5.12.2018
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
www bence gayet mantıklı ben bir an önce gerçekleşmesini istiyorum. takım benim para benim bağış benim sizene kardeşim destekliyorum.
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Fenerbahçe'den gol provası
Toplam 1
Yorum
KASA KOSKOCA FB DİRARA MI KALDI YA U21 NE GÜNE DURUYO
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İşte Ali Koç vizyonu: 10 TL ile büyük umutlara yelken açılacak
Toplam 8
Yorum
yazık futbolcular milyon euro alsın top peşinde koşmasın ama bizler cebimizden para verelim :)))))))
Filede süpürdük! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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