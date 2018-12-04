Maliye Piyango ile Ziraat Bankası Avrupa'da karşı karşıya
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası'nda Maliye Piyango ile Ziraat Bankası, 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın Ankara'da karşılaşacak.
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası'nda iki Türk ekibi Maliye Piyango ile Ziraat Bankası arasındaki 16'lı finaller turu rövanş maçı yarın Ankara'da yapılacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
İki Türk temsilcisi arasında yapılan ilk maçı Ziraat Bankası, 3-2 kazanmıştı.
Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, adını kupada 8'li finaller turuna yazdıracak. Puan eşitliği halinde ise altın set kuralı devreye girecek.
Turu geçen takım, Sporting Lizbon (Portekiz)-Stroitel Minsk (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 4.12.2018 10:19
- Güncelleme: 4.12.2018 11:18
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Bayram Bektaş'a güven oyu!
Toplam 1
Yorum
Fevzi Göz göz dışarda korkak oynuyor içerde stat dolu olup puan alırsak olay bitmiş kalıcı olamayız
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Koeman: Stresli durumdayız
Toplam 1
Yorum
Fenerli Yaşar Takım iyi yolda gidiyor bundan iyisi olmaz hoca takımı iyi duruma getiriyor
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Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
Toplam 1
Yorum
Fb Serkan Beraberlik iyidir 2 tarafta itiraz etmez yorumcu keyfi için oynayıp yorulmaya gerek Yok
Maliye Piyango ile Ziraat Bankası Avrupa'da karşı karşıya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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