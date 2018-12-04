Maliye Piyango ile Ziraat Bankası Avrupa'da karşı karşıya
04 Aralık 2018, Salı
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ile Avrupa'da karşı karşıya

<a href="/index/maliye-piyango?id=05c79344-614e-4f25-9e18-0c0546ebd9ec" class="" rel="tag">Maliye Piyango</a> ile <a href="/index/ziraat-bankasi?id=16b27a1e-f784-4b82-bdf0-215220ce44dd" class="" rel="tag">Ziraat Bankası</a> Avrupa'da karşı karşıya

Voleybolda Erkekler CEV 'nda ile , 16'lı finaller turu rövanş maçında yarın 'da karşılaşacak.

Voleybolda Erkekler CEV 'nda iki Türk ekibi ile arasındaki 16'lı finaller turu rövanş maçı yarın 'da yapılacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İki Türk temsilcisi arasında yapılan ilk maçı , 3-2 kazanmıştı.

Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, adını kupada 8'li finaller turuna yazdıracak. Puan eşitliği halinde ise altın set kuralı devreye girecek.

Turu geçen takım, (Portekiz)-Stroitel Minsk (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 4.12.2018 10:19
  2. Güncelleme: 4.12.2018 11:18
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