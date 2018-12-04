Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası'nda iki Türk ekibi Maliye Piyango ile Ziraat Bankası arasındaki 16'lı finaller turu rövanş maçı yarın Ankara'da yapılacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

İki Türk temsilcisi arasında yapılan ilk maçı Ziraat Bankası, 3-2 kazanmıştı.

Rakibine iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kuran taraf, adını kupada 8'li finaller turuna yazdıracak. Puan eşitliği halinde ise altın set kuralı devreye girecek.

Turu geçen takım, Sporting Lizbon (Portekiz)-Stroitel Minsk (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.