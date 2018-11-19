Maliye gaza bastı – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    gaza bastı

    Maliye gaza bastı

    Efeler Ligi’nin 6’ıncı haftasında dibe demir atan Kula Belediye’yi konuk eden Piyango, rahat bir galibiyet aldı.

    Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi, ilk seti 25-15 aldı. Konuk ekip ikinci seti 25-15 kazanırken; daha sonra rakibine üstünlük kurdu. 25-16 ve 25-18'le durumu 3-1 yaptı ve salondan sezonun 5. galibiyetine alarak ayrıldı
    1. 19.11.2018
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