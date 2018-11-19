Halkbank'ın konuğu Knack Roeselare
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika takımı Knack Roeselare ile Ankara'da karşılaşacak
Başkent ekibi ilk maçında Belçika takımı Knack Roeselare'yi TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Hırvat Milan Rajkovic ve İsviçreli Stephan Grieder ikilisinin yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak.
- 19.11.2018 10:39
- Güncelleme: 19.11.2018 11:00
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Halkbank'ın konuğu Knack Roeselare haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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