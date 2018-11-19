Halkbank'ın konuğu Knack Roeselare
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Halkbank'ın konuğu

    Halkbank'ın konuğu Knack Roeselare

    Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında takımı ile 'da karşılaşacak

    Başkent ekibi ilk maçında takımı 'yi TVF Başkent Voleybol Salonu'nda ağırlayacak. Hırvat Milan Rajkovic ve İsviçreli Stephan Grieder ikilisinin yöneteceği maç saat 17.00'de başlayacak.

    1. 19.11.2018 10:39
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:00
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