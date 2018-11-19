Filede Şampiyonlar Ligi maratonu başlıyor
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Filede Şampiyonlar Ligi maratonu başlıyor

    Filede Şampiyonlar Ligi maratonu başlıyor

    'den 5 kulübün katıldığı 2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması müsabakaları yarından itibaren başlayacak

    Kadınlar ve erkeklerde 20'şer takımın yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk karşılaşmaları, 20- tarihlerinde yapılacak.

    Kulüplerin dörderli 5 grupta mücadele edeceği turnuvada 'yi, kadınlarda , ve VakıfBank, erkeklerde ise ile temsil edecek.

    Erkeklerde A Grubu'nda bulunan Halkbank, yarın 'nın Knack Roeselare, E grubunda yer alan Arkas Spor da Çarşamba günü 'nın Tours takımını ağırlayacak.

    Kadınlardaki Türk ekiplerinden 2'si, ilk maçlarına 21 Kasım Çarşamba günü çıkacak. B Grubu'ndaki Eczacıbaşı VitrA, Uralochka NTMK'yı () ağırlayacak. E Grubu'ndaki Fenerbahçe, (Rusya) ile deplasmanda karşılaşacak.

    A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise 22 Kasım Perşembe günü Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk edecek.

    Deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

    Türk takımlarının 2019 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    17.00 Halkbank-Knack Roeselare (Belçika)

    21 Kasım Çarşamba:

    19.00 Arkas Spor-Tours (Fransa)

    19.00 Dinamo Moskova (Rusya)-Fenerbahçe

    19.30 Eczacıbaşı VitrA-Uralochka NTMK (Rusya)

    22 Kasım Perşembe:

    19.00 VakıfBank-Allianz MTV Stuttgart ()

    1. 19.11.2018 11:35
    2. Güncelleme: 19.11.2018 11:59
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