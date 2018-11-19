Filede Şampiyonlar Ligi maratonu başlıyor
Türkiye'den 5 kulübün katıldığı 2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması müsabakaları yarından itibaren başlayacak
Kadınlar ve erkeklerde 20'şer takımın yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk karşılaşmaları, 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Kulüplerin dörderli 5 grupta mücadele edeceği turnuvada Türkiye'yi, kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ile Halkbank temsil edecek.
Erkeklerde A Grubu'nda bulunan Halkbank, yarın Belçika'nın Knack Roeselare, E grubunda yer alan Arkas Spor da 21 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Tours takımını ağırlayacak.
Kadınlardaki Türk ekiplerinden 2'si, ilk maçlarına 21 Kasım Çarşamba günü çıkacak. B Grubu'ndaki Eczacıbaşı VitrA, Uralochka NTMK'yı (Rusya) ağırlayacak. E Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Moskova (Rusya) ile deplasmanda karşılaşacak.
A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise 22 Kasım Perşembe günü Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk edecek.
Deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.
Türk takımlarının 2019 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
17.00 Halkbank-Knack Roeselare (Belçika)
21 Kasım Çarşamba:
19.00 Arkas Spor-Tours (Fransa)
19.00 Dinamo Moskova (Rusya)-Fenerbahçe
19.30 Eczacıbaşı VitrA-Uralochka NTMK (Rusya)
22 Kasım Perşembe:
19.00 VakıfBank-Allianz MTV Stuttgart (Almanya)
- 19.11.2018 11:35
- Güncelleme: 19.11.2018 11:59
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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