Filede Şampiyonlar Ligi maratonu başlıyor

Kadınlar ve erkeklerde 20'şer takımın yer aldığı CEV Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ilk karşılaşmaları, 20-22 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Kulüplerin dörderli 5 grupta mücadele edeceği turnuvada Türkiye'yi, kadınlarda Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe ve VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ile Halkbank temsil edecek.

Erkeklerde A Grubu'nda bulunan Halkbank, yarın Belçika'nın Knack Roeselare, E grubunda yer alan Arkas Spor da 21 Kasım Çarşamba günü Fransa'nın Tours takımını ağırlayacak.

Kadınlardaki Türk ekiplerinden 2'si, ilk maçlarına 21 Kasım Çarşamba günü çıkacak. B Grubu'ndaki Eczacıbaşı VitrA, Uralochka NTMK'yı (Rusya) ağırlayacak. E Grubu'ndaki Fenerbahçe, Dinamo Moskova (Rusya) ile deplasmanda karşılaşacak.

A Grubu'nda mücadele eden VakıfBank ise 22 Kasım Perşembe günü Alman ekibi Allianz MTV Stuttgart'ı konuk edecek.

Deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk sırayı alan 5 takım ve en iyi 3 ikinci, çeyrek finale yükselecek.

Türk takımlarının 2019 CEV Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

17.00 Halkbank-Knack Roeselare (Belçika)

21 Kasım Çarşamba:

19.00 Arkas Spor-Tours (Fransa)

19.00 Dinamo Moskova (Rusya)-Fenerbahçe

19.30 Eczacıbaşı VitrA-Uralochka NTMK (Rusya)

22 Kasım Perşembe:

19.00 VakıfBank-Allianz MTV Stuttgart (Almanya)