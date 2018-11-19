Fener’e bir darbe daha
Bu sezon Efeler Ligi’nde hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe, Belediye Plevne deplasmanından da yenilgiyle döndü.
Çekişmeli geçen maçta ilk seti ev sahibi ekip 25-15 alırken, ikinci set 25-22 ile sarı-lacivertlilerin lehine sonuçlandı. F.Bahçe, üçüncü seti de 25-21 alarak durumu 2-1 yapmasına rağmen 25-19 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kaybetti. Plevne bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, Kanarya sezonun 5. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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