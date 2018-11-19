Fener’e bir darbe daha

Çekişmeli geçen maçta ilk seti ev sahibi ekip 25-15 alırken, ikinci set 25-22 ile sarı-lacivertlilerin lehine sonuçlandı. F.Bahçe, üçüncü seti de 25-21 alarak durumu 2-1 yapmasına rağmen 25-19 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kaybetti. Plevne bu sonuçla 3. galibiyetini alırken, Kanarya sezonun 5. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.