Vakıfbank doludizgin – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    doludizgin

    Vakıfbank doludizgin

    Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında , deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi. 81 dakika süren karşılaşmada baştan sona kadar üstünlüğünü koruyan sarı-siyahlı ekip, 25-13, 25-18 ve 25-21’lik setlerle ligdeki 5. maçını da kazandı.

    Ebrar Karakurt 13 sayıyla en skorer isim olurken; Zhu Ting, Kelsey Robinson ve 12'şer sayıyla oynadı.
    1. 18.11.2018
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