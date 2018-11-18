Karayolları hız kesmedi: 3-0 – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    hız kesmedi: 3-0

    <a href="/index/karayollari?id=d65d8b73-9c56-4e82-ad80-881e81da72ed" class="" rel="tag">Karayolları</a> hız kesmedi: 3-0

    Geçen hafta Nilüfer Belediye’yi 3-1’le geçen , deplasmanından da 3-0’lık zaferle döndü.

    İlk seti 26-24 kazanan , ikinci seti de 25-23 aldı. Heyecanlı geçen son seti de 29-27 önde bitiren turuncu- siyahlılar, Sultanlar Ligi'ndeki 3. galibiyetini aldı.
    1. 18.11.2018
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