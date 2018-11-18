Gruptan çıkacağız!

Türk voleybolunun en değerli markalarından biri olan Halkbank, kadrosunda altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çekiyor. Mavibeyazlı ekibin 21 yaşındaki genç yeteneği Abdullah Çam, 20 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanacak Knack Roeselare maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Halkbank'ta üst üste beşinci sezonda Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceğini hatırlatan Abdullah, "Her zaman hedefleri olan ve zirveye oynayan bir takımdayım. Genç olarak bulunmaktan, katkı sağlamaktan gurur duyuyorum. Gruptan çıkma ve sonrasını görme konusunda inançlıyız.



HALKBANK AFYON'U GEÇTİ: 3-0



Efeler Ligi'nde 6'ıncı haftanın açılış maçında Halkbank, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 25-20 alan Halkbank, ikinci seti ise aynı skorla kaybetti. Daha sonra ağırlığını koyan mavi-beyazlılar, 25-10 ve 25-21'le ligdeki 5. zaferini kazandı. Drazen Luburic ve Burutay Subaşı 19'ar sayıyla en skorer isimler olurken, Faik Samet Güneş de 15 sayıyla önemli katkı sağladı.anla tamamlamak istiyoruz. Burada seyirci desteğine çok ihtiyacımız olacak. Taraftarımızı Başkent Voleybol Salonu'na davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.