Fenerbahçe G.Saray'ı ezdi geçti!
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    G.Saray'ı ezdi geçti!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> G.Saray'ı ezdi geçti!

    Sultanlar Ligi’nde ezeli rakibini ağırlayan F.Bahçe; 25-19, 25-16 ve 28-26’lık setlerle zafere uzandı. Vargas, 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu

    Sultanlar Ligi'nin 5. haftası derbi maça sahne oldu. 'ı konuk eden , 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, ilk sete harika bir oyunla başladı. 8-0'lık seri ile giriş yapan Kanarya, farkın kapanmasına izin vermediği seti 25-19 kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinde de durum farklı değildi. Üstün bir oyun ortaya koyan , teknik molaya 12-4 üstün gitti. Antonijevic, Bricio ve Vargas ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, seti 25-16 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

    ÇEKİŞMELİ FİNAL

    Üçüncü sette ise daha çekişmeli bir oyun vardı. , teknik molaya 12-11 önde gitti. Dicle, Eda ve Fatma'nın sayılarıyla skor üstünlüğünü tekrar alan Fenerbahçe, 18-17 öne geçti. Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken, Vargas'ın sayısı 28-26'lık skoru belirledi. Kanarya, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken; Aslan ise 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Vargas 16 sayıyla maçın skoreri olurken, Samantha Bricio da 12 sayı üretti. 'un 12 sayısı Galatasaray'a yetmedi.

    HAFTANIN 'EN'LERİ!

    EN İYİ KADIN BLOKÇU | TİJANA BOSKOVİC (ECZACIBAŞI)

    Turuncu-beyazlı takımın Sırp yıldızı, karşısında 2'si blokla olmak üzere 20 sayıyla oynadı.



    EN İYİ KADIN SMAÇÖR | MELİSSA VARGAS (FENERBAHÇE)

    Sarı-lacivertli ekibin Kübalı starı, kaydettiği 16 sayıyla derbideki rahat galibiyetin mimarı oldu.



    EN İYİ SERVİSÇİ | EBRAR KARAKURT (VAKIFBANK)

    Aydın BŞB'yi 3-0 yendikleri maçın en skoreri olan Ebrar, 13 sayısının 3'ünü ace ile buldu.



    HAFTANIN HOCASI | ZORAN TERZİC (FENERBAHÇE)

    Sırp çalıştırıcı derbi galibiyetinde takımını iyi yönetti. Tecrübesini oldukça fazla hissettiriyor.

    1. 18.11.2018
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