Sultanlar Ligi'nin 5. haftası derbi maça sahne oldu. Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, ilk sete harika bir oyunla başladı. 8-0'lık seri ile giriş yapan Kanarya, farkın kapanmasına izin vermediği seti 25-19 kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinde de durum farklı değildi. Üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, teknik molaya 12-4 üstün gitti. Antonijevic, Bricio ve Vargas ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, seti 25-16 kazanarak durumu 2-0 yaptı.



ÇEKİŞMELİ FİNAL



Üçüncü sette ise daha çekişmeli bir oyun vardı. Galatasaray, teknik molaya 12-11 önde gitti. Dicle, Eda ve Fatma'nın sayılarıyla skor üstünlüğünü tekrar alan Fenerbahçe, 18-17 öne geçti. Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken, Vargas'ın sayısı 28-26'lık skoru belirledi. Kanarya, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken; Aslan ise 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Vargas 16 sayıyla maçın skoreri olurken, Samantha Bricio da 12 sayı üretti. Meryem Boz'un 12 sayısı Galatasaray'a yetmedi.

HAFTANIN 'EN'LERİ!

EN İYİ KADIN BLOKÇU | TİJANA BOSKOVİC (ECZACIBAŞI)



Turuncu-beyazlı takımın Sırp yıldızı, THY karşısında 2'si blokla olmak üzere 20 sayıyla oynadı.





EN İYİ KADIN SMAÇÖR | MELİSSA VARGAS (FENERBAHÇE)



Sarı-lacivertli ekibin Kübalı starı, kaydettiği 16 sayıyla derbideki rahat galibiyetin mimarı oldu.





EN İYİ SERVİSÇİ | EBRAR KARAKURT (VAKIFBANK)



Aydın BŞB'yi 3-0 yendikleri maçın en skoreri olan Ebrar, 13 sayısının 3'ünü ace ile buldu.





HAFTANIN HOCASI | ZORAN TERZİC (FENERBAHÇE)



Sırp çalıştırıcı derbi galibiyetinde takımını iyi yönetti. Tecrübesini oldukça fazla hissettiriyor.