Fenerbahçe G.Saray'ı ezdi geçti!
Sultanlar Ligi’nde ezeli rakibini ağırlayan F.Bahçe; 25-19, 25-16 ve 28-26’lık setlerle zafere uzandı. Vargas, 16 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu
Sultanlar Ligi'nin 5. haftası derbi maça sahne oldu. Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, 3-0 kazandı. Sarı-lacivertliler, ilk sete harika bir oyunla başladı. 8-0'lık seri ile giriş yapan Kanarya, farkın kapanmasına izin vermediği seti 25-19 kazandı. Karşılaşmanın ikinci setinde de durum farklı değildi. Üstün bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, teknik molaya 12-4 üstün gitti. Antonijevic, Bricio ve Vargas ile sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, seti 25-16 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
ÇEKİŞMELİ FİNAL
Üçüncü sette ise daha çekişmeli bir oyun vardı. Galatasaray, teknik molaya 12-11 önde gitti. Dicle, Eda ve Fatma'nın sayılarıyla skor üstünlüğünü tekrar alan Fenerbahçe, 18-17 öne geçti. Son bölüm büyük çekişmeye sahne olurken, Vargas'ın sayısı 28-26'lık skoru belirledi. Kanarya, bu sonuçla 3. galibiyetini alırken; Aslan ise 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Vargas 16 sayıyla maçın skoreri olurken, Samantha Bricio da 12 sayı üretti. Meryem Boz'un 12 sayısı Galatasaray'a yetmedi.
HAFTANIN 'EN'LERİ!
EN İYİ KADIN BLOKÇU | TİJANA BOSKOVİC (ECZACIBAŞI)
Turuncu-beyazlı takımın Sırp yıldızı, THY karşısında 2'si blokla olmak üzere 20 sayıyla oynadı.
EN İYİ KADIN SMAÇÖR | MELİSSA VARGAS (FENERBAHÇE)
Sarı-lacivertli ekibin Kübalı starı, kaydettiği 16 sayıyla derbideki rahat galibiyetin mimarı oldu.
EN İYİ SERVİSÇİ | EBRAR KARAKURT (VAKIFBANK)
Aydın BŞB'yi 3-0 yendikleri maçın en skoreri olan Ebrar, 13 sayısının 3'ünü ace ile buldu.
HAFTANIN HOCASI | ZORAN TERZİC (FENERBAHÇE)
Sırp çalıştırıcı derbi galibiyetinde takımını iyi yönetti. Tecrübesini oldukça fazla hissettiriyor.
- 18.11.2018
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
Cenk Zaman kaybıydı zaten nasıl bizi B statüsüne aldılar hayret,olmamız gereken yere indik zaten kendiliğimizden,Balkanlardayız ne mutlu :D
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Obradovic'den Jan Vesely'e: Önce evlat!
Toplam 2
Yorum
can aziz yıldırımın en büyük icraati bu adamı getirmek oldu
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Türkiye, İsveç'e 1-0 kaybetti! Milliler C Ligi'ne düştü...
Toplam 7
Yorum
ua54 daha iyi oldu bu ligin takımı değiliz belliki. C'dekilerle başa baş gider en azından
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