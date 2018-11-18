Beylikdüzü nihayet – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Beylikdüzü nihayet

    Beylikdüzü nihayet

    Sultanlar Ligi ekiplerinden Beylikdüzü, Belediye’yi 3-0 mağlup etti. 26-24, 26-24 ve 25-20’lik setlerle kazanan ekibi üç hafta aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı.

    Belediye ise 4. yenilgisini tattı. Beylikdüzü 6'ıncı haftada Karayolları'na konuk olacak. Çanakkale Belediye ise Eczacıbaşı'nı ağırlayacak.
    1. 18.11.2018
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