Aslan Arkas’a konuk oluyor – Fotomaç – 18 Kasım 2018
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    18 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Aslan Arkas’a konuk oluyor

    Aslan Arkas’a konuk oluyor

    Efeler Ligi’nin 6’ıncı haftası bugün oynanacak 5 karşılaşmayla devam edecek.

    Lige 5'te 5'le giriş yapan , saat 16.00'da Arkas'a konuk olacağı maçta namağlup unvanını koruma hedefinde olacak. Günün diğer maçları ise şöyle: 14.00: Maliye-Jeopark Kula, İstanbul BBSK-İnegöl, 15.30: Arhavi-Ziraat Bankası, Tokat Plevne-Fenerbahçe.
    1. 18.11.2018
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