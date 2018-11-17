Fenerbahçe: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

İlk sette Fenerbahçe, taktik servis atarak rakibini oyundan düşürdü ve ilk 11 sayıda 10-1'lik üstünlük yakaladı. Teknik molaya 12-3 önde giren Fenerbahçe karşısında Galatasaray, etkili hücumlarla toparlandı ancak sarı-lacivertliler seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sette Fenerbahçe, Vargas'la köşelerden bulduğu smaç sayılarla teknik molaya 12-4 önde girdi. Etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, bu seti de 25-16 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set çekişmeli geçti. Teknik molaya Galatasaray, Meryem Boz'un sayılarıyla 12-11 önde girdi. Etkili servisleriyle Fenerbahçe, çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.

Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti