Fenerbahçe: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0 – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    : 3 - HDI Sigorta: 0

    Fenerbahçe: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 0

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasındaki derbi maçta , sahasında HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

    İlk sette , taktik servis atarak rakibini oyundan düşürdü ve ilk 11 sayıda 10-1'lik üstünlük yakaladı. Teknik molaya 12-3 önde giren Fenerbahçe karşısında , etkili hücumlarla toparlandı ancak sarı-lacivertliler seti 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti.

    İkinci sette Fenerbahçe, Vargas'la köşelerden bulduğu smaç sayılarla teknik molaya 12-4 önde girdi. Etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, bu seti de 25-16 aldı ve durumu 2-0'a getirdi.

    Üçüncü set çekişmeli geçti. Teknik molaya Galatasaray, Meryem Boz'un sayılarıyla 12-11 önde girdi. Etkili servisleriyle Fenerbahçe, çekişmeli geçen üçüncü seti 28-26, maçı da 3-0 kazandı.

    Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu da karşılaşmayı protokol tribününden takip etti

    1. 17.11.2018 16:22
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