Efeler Ligi’nde 6. hafta heyecanı – Fotomaç – 17 Kasım 2018
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    17 Kasım 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’nde 6. hafta heyecanı

    Efeler Ligi’nde 6. hafta heyecanı
    VOLEYBOLDA 'nde 6. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Program şöyle: Efeler Ligi : 14.00 Halkbank-Afyon, 14.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula, BB-İnegöl, 15.30 Arhavi-Ziraat , Tokat-F.Bahçe, 16.00 Arkas-Galatasaray. SULTANLAR LİGİ Bugün: 14.00 F.Bahçe- G.Saray, 15.00 BB-VakıfBank, 16.00 Halkbank-Karayolları, Beylikdüzü VoleybolÇanakkale, YARIN: 17.30 Nilüfer-Beşiktaş.
    1. 17.11.2018
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