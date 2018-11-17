Efeler Ligi’nde 6. hafta heyecanı
VOLEYBOLDA Efeler Ligi'nde 6. hafta müsabakaları oynanacak, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 5. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Program şöyle: Efeler Ligi BUGÜN: 14.00 Halkbank-Afyon, YARIN 14.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula, İstanbul BB-İnegöl, 15.30 Arhavi-Ziraat Bankası, Tokat-F.Bahçe, 16.00 Arkas-Galatasaray. SULTANLAR LİGİ Bugün: 14.00 F.Bahçe- G.Saray, 15.00 Aydın BB-VakıfBank, 16.00 Halkbank-Karayolları, Beylikdüzü VoleybolÇanakkale, YARIN: 17.30 Nilüfer-Beşiktaş.
- 17.11.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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