Voleybolda derbi heyecanı
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    Voleybolda derbi heyecanı

    Voleybolda derbi heyecanı

    'nin 5. haftasında yarın ile karşılaşacak

    'nin 5. haftasında yarın ile HDI karşı karşıya gelecek.

    TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşma Spor'dan naklen yayımlanacak.

    Ligde geride kalan 4 haftada Fenerbahçe 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, tek galibiyet alan Galatasaray, 7. basamakta bulunuyor.

    1. 16.11.2018 09:51
    2. Güncelleme: 16.11.2018 10:11
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