Voleybolda derbi heyecanı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşacak
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Fenerbahçe ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya gelecek.
TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Ligde geride kalan 4 haftada Fenerbahçe 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 3. sırada yer alırken, tek galibiyet alan Galatasaray, 7. basamakta bulunuyor.
- 16.11.2018 09:51
- Güncelleme: 16.11.2018 10:11
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Cengiz yeniden PFDK’da
Toplam 1
Yorum
halo sayın başkan sakin dürüst kişiliğin vardı ama senide kendilerine uydurdular sonunda..sorunu terim ve yardımcılarında araman gerekir..
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Taraftar da destekliyor
Toplam 2
Yorum
oyun parasız kalan yönetimin senaryosudur bu oyun.
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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın para cezasını kaldırdı
Toplam 2
Yorum
Mahir TFF başarılı 4 büyük külüp yönetimi sorumsuz olduklarını bildikleri için iflas ettiler Ali Koç Abdurrahim Ağaoğlu düzeltme çabasında
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