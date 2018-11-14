"VakıfBank maçını da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz"
Umut Uysal, VakıfBank'la oynayacakları maça ilişkin, "Zor maç olacak fakat bu tarz maçlar ligde nerede olacağımızla ilgili bize ilerisi için doneler verecek." dedi
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Umut Uysal, VakıfBank'la oynayacakları maça ilişkin, "Zor maç olacak fakat bu tarz maçlar ligde nerede olacağımızla ilgili bize ilerisi için doneler verecek." dedi.
Uysal, Mimar Sinan Salonu'ndaki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Beşiktaş'la oynayacakları karşılaşmanın FIBA Avrupa Ligi maçları nedeniyle ertelendiğini, cumartesi günü oynayacakları VakıfBank maçı için çalışmalara başladıklarını söyledi.
Önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Uysal, sahalarında oynayacakları için avantajlı olduklarını ifade etti.
VakıfBank'ın voleybol ekolü olan bir kulüp olduğunu dile getiren Uysal, "Avrupa şampiyonu, ondan önce de dünya şampiyonu olan bir kulüple oynayacağız. Zor maç olacak fakat bu tarz maçlar ligde nerede olacağımızla ilgili bize ilerisi için doneler verecek. O yüzden bu maça çok önem veriyoruz. Çok ciddi bir seyirci potansiyelimiz var. Bu da bizi sevindiriyor. Seyircimizin önünde iyi mücadele edip, iyi bir maç oynayıp VakıfBank maçını da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." diye konuştu.
Lige iyi bir giriş yaptıklarını vurgulayan Umut Uysal, takımın öz güveninin arttığını, aynı zamanda taraftarı da hareketlendirdiğini dile getirdi.
Oyuncularının çok istekli olduğunu aktaran Uysal, "Yorucu bir tempodan çıktık. Şimdi tekrar bir yükleme dönemine girdik. Çünkü 14 günde 5 maç yapacağız. Konum olarak şu an iyi durumdayız. Önemli olan buralarda kalıcı olmak. Şu an düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıttık, istediğimizi aldık. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.
- 14.11.2018 11:46
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
"VakıfBank maçını da en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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