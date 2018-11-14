VakıfBank: 3 - Galatasaray: 0
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, Galatasaray'ı 3-0 yendi.
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal
VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)
Galatasaray: Leys, Jackson, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Aslı Kalaç, Meryem Boz (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Dilara Gedikoğlu, Çağla Akın, Buse Kayacan)
Setler: 25-23, 25-18, 25-18
Süre: 80 dakika (30, 24, 26)
Vakıfbank üst üste dördüncü maçını kazanırken, Galatasaray üçüncü kez mağlup oldu.
- 14.11.2018 20:07
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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