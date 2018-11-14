VakıfBank: 3 - Galatasaray: 0
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    14 Kasım 2018, Çarşamba
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    VakıfBank: 3 - : 0

    VakıfBank: 3 - Galatasaray: 0

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında VakıfBank, 'ı 3-0 yendi.

    Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

    Hakemler: Tuncay Kandemir,

    VakıfBank: Robinson, Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes (Gizem Güner, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Ayça Aykaç, Derya Cebecioğlu)

    : Leys, Jackson, Nursevil Aydınlar, Hande Baladın, Aslı Kalaç, (, Cansu Çetin, Dilara Gedikoğlu, Çağla Akın, Buse Kayacan)

    Setler: 25-23, 25-18, 25-18

    Süre: 80 dakika (30, 24, 26)

    Vakıfbank üst üste dördüncü maçını kazanırken, Galatasaray üçüncü kez mağlup oldu.

    1. 14.11.2018 20:07
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