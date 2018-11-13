Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası
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    13 Kasım 2018, Salı
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    CEV

    Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası

    Ziraat , eleme turu rövanş maçında ekibi Luboteni ile 'da karşılaşacak

    Voleybolda Erkekler CEV eleme turu rövanş maçında Ziraat , yarın ekibi Luboteni'yi konuk edecek.

    İlk maçı 3-0 kazanan Ziraat Bankası, rakibiyle rövanş mücadelesini 'da yapacak.

    Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

    Ziraat Bankası, 'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.

    1. 13.11.2018 09:30
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