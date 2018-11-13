Ziraat Bankası, eleme turu rövanş maçında Kosova ekibi Luboteni ile Diyarbakır'da karşılaşacak
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası eleme turu rövanş maçında Ziraat Bankası, yarın Kosova ekibi Luboteni'yi konuk edecek.
İlk maçı 3-0 kazanan Ziraat Bankası, rakibiyle rövanş mücadelesini Diyarbakır'da yapacak.
Seyrantepe Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Ziraat Bankası, Balkan Kupası'nda şampiyon olarak CEV Challenge Kupası'na eleme turundan katılma hakkı elde etmişti.
- 13.11.2018 09:30
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Toplam 2
Yorum
tS SEVDA TSun hatalı gol yemesinden basit gol yemesinden memenun olanlar çok üzüzlmüştr..eyvah TS ayağa kalkıcak.diye korktular..
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
eda atibanın yaşı var medel varken gerek yok seneye yeri dolarsa gitmeli roco larin vida love devre arası karius tolga sezon sonu yollansın
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Beşiktaş'ın kalesi yıkıldı
Toplam 5
Yorum
umut şimdiden devre arası transferler yapılsın eldekiler yollansın sezon sonu toplu temizlik yapılsın işimz zor
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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