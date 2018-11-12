Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak
Challenge Kupası 2. tur ilk maçında yarın Kosova temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak Beşiktaş'ın Aydın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı 4. hafta maçı, 21 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Ligde 4. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 THY-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas
18.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor
18.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank
19.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe
14 Kasım Çarşamba:
18.00 VakıfBank-Galatasaray
- 12.11.2018 10:08
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Kartal bir VAR bir yok!
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bence en az 10 milyon taraftarın istemediği yönetim neden hala göreve dört elle kalma çabası anlaşılır gibi değil
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Andre Ayew'den Cocu - Koeman kıyaslaması
Toplam 2
Yorum
joker62 Yetenekli ama oynamıyor.Oynuyormuş gibi görünüyor.
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Neşter vurulabilir!
Toplam 2
Yorum
tokatlı Burak kalması durumunda bu sezon bitimine dek 3.5 milyon euro (TL'ye çevrilip ödenecek), gelecek sezon için ise 2.5 milyon euro garanti para
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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