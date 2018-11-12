Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    'nde 4. hafta heyecanı

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

    Voleybol 'nde 4. haftanın perdesi, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak

    2. tur ilk maçında yarın temsilcisi Kastrioti ile karşılaşacak 'ın Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı 4. hafta maçı, 21 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

    Ligde 4. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    15.00 THY-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas

    18.00 Karayolları-Nilüfer Belediyespor

    18.00 Belediyespor-Halkbank

    19.00 Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe

    14 Kasım Çarşamba:

    18.00 VakıfBank-Galatasaray

    1. 12.11.2018 10:08
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