Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe’yi konuk edecek
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    13 Kasım 2018, Salı
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    , ’yi konuk edecek

    Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe’yi konuk edecek

    Takımı, dördüncü hafta mücadelesinde ’yi konuk edecek

    , Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında ile karşılaşacak. Derbi öncesi açıklamalarda bulunan turuncu beyazlıların menajeri Nalan Ural, "Takım oyunumuzu geliştirmek, geniş kadromuzdaki her oyuncudan yararlanabilmek için ciddi uğraş veriyoruz. Fenerbahçe maçına da mevcut en iyi performansımızı yansıtmak için çıkacağız" dedi.

    Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe karşılaşması 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

    1. 12.11.2018 12:13
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