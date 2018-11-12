Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, dördüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe’yi konuk edecek
Eczacıbaşı VitrA, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbi öncesi açıklamalarda bulunan turuncu beyazlıların menajeri Nalan Ural, "Takım oyunumuzu geliştirmek, geniş kadromuzdaki her oyuncudan yararlanabilmek için ciddi uğraş veriyoruz. Fenerbahçe maçına da mevcut en iyi performansımızı yansıtmak için çıkacağız" dedi.
Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe karşılaşması 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
- 12.11.2018 12:13
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Konyaspor Rıza Çalımbay'la yollarını ayırdı
Toplam 1
Yorum
azer yılmaz vural ı alın bence.
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Büyük söz söyleme
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Yorum
acg Onur,Olcay,Onazi,Troure , İbanez,Sosa,Kuçka,Estepan,Burak ara trasferde gönderilmeli. Trabzonsporun selameti açısından.
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Kucka yolcu
Toplam 1
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şimal yıldızı kuckaya verdiğinizin yarısını, 1461 den iki gence verseniz, motor olur 90 dk. koşarlar !
Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe’yi konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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