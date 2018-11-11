Aslan filede ağır yaralı: 3-2 – Fotomaç – 11 Kasım 2018
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    11 Kasım 2018, Pazar
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    Aslan filede ağır yaralı: 3-2

    Aslan filede ağır yaralı: 3-2
    Sultanlar Ligi'nde , deplasmanda G.Saray'ı 3-2 mağlup etti. Sonuçlar: Aydın-Karayolları: 3-0, Halkbank-THY: 0-3, F.Bahçe-Vakıfbank: 2-3, Nilüfer-Çanakkale: 3-0. Efeler'de bugün: 14.00: Ziraat- Plevne, F.Bahçe-Arkas, 16.00: İnegöl-Maliye, 17.00: Afyon-Arhavi, 18.00: G.Saray-İBBSK.
    1. 11.11.2018
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