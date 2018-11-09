Filede derbi heyecanı
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş derbisi oynanacak.
Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Galatasaray HDI Sigorta, 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise ligdeki iki maçını da kaybetti.
- 9.11.2018 10:39
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
elinden mi kaçırdı arkadaş adamların geldiği etkili atak sayısı bir elin parmaklarını geçmez bjk 10 atak yapıp doğru düzgün gol atmakta zorlanıyor nasıl iştir
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
cascan golcüsü olmayan,nefesi kesilen BJK ve genç dinamikGENK.Çok bilelerin aldıkları golcüler neredeler acaba? Kuş elden kaçınca bakalım ne olacak
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Kartal Genk'i elinden kaçırdı!
Toplam 4
Yorum
thebarbaros ne elinden kaçırdısı yahu ! maçı izlemediniz galiba ! tesadüfi bir golle öne geçtik, adamlar dağıtacaktı, elinden kaçırmış !
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