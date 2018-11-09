Filede derbi heyecanı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş derbisi oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Galatasaray HDI Sigorta, 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise ligdeki iki maçını da kaybetti.