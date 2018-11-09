Filede derbi heyecanı – Fotomaç – 09 Kasım 2018
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    09 Kasım 2018, Cuma
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    Filede derbi heyecanı

    Filede derbi heyecanı

    'nin 3. haftasında yarın - derbisi oynanacak.

    'nin 3. haftasında yarın - derbisi oynanacak.

    Sarı-kırmızılı ekibin ev sahipliğinde Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılacak maç, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşma Spor'dan naklen yayınlanacak.

    Ligin ilk 2 haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan , 6. sırada yer alıyor. ise ligdeki iki maçını da kaybetti.

    1. 9.11.2018 10:39
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