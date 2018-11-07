İşitme Engelliler İstanbul’a uğurlandı
2017-2018 sezonu Türkiye şampiyonu Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Şampiyonlar ligi maçlarına katılmak üzere İstanbul’a gitti
Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Süper Liginde 2017-2018 sezonunda namağlup şampiyon olan, Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Şampiyonlar ligi maçlarını oynamak üzere Manavgat'tan İstanbul'a hareket etti.
08-09-10 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Deaf Volleyball Champions League (DVCL) Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Manavgat İşitme Engelliler Voleybol takımının Manavgat'ta yaptığı son antrenmanını izleyen Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, başarılar dileyerek İstanbul'a uğurladı.
- 7.11.2018 10:33
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
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kartal pepe gideceğine şenol güneş gitsin
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Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Pepe yolcu...
Toplam 5
Yorum
ADANALI Önce bitik Şenol GÜNEŞ GİTMELİ..
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Burak Yılmaz'dan ilk açıklama geldi
Toplam 7
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tutkun61 Seven ağlar kızar hırs duyar.Bunlar insani duygulardır ama hata da yapabilir.Yine de kaldırıp atamayız çünkü adam trabzonun efsanesi.
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