İşitme Engelliler İstanbul’a uğurlandı
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    İşitme Engelliler ’a uğurlandı

    İşitme Engelliler İstanbul’a uğurlandı

    2017-2018 sezonu Türkiye şampiyonu Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Şampiyonlar ligi maçlarına katılmak üzere ’a gitti

    Türkiye İşitme Engelliler Voleybol Süper Liginde 2017-2018 sezonunda namağlup şampiyon olan, Manavgat İşitme Engelliler Voleybol Takımı Şampiyonlar ligi maçlarını oynamak üzere Manavgat'tan 'a hareket etti.

    08-09-10 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Deaf Volleyball Champions League (DVCL) Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Manavgat İşitme Engelliler Voleybol takımının Manavgat'ta yaptığı son antrenmanını izleyen Manavgat Kaymakamı , başarılar dileyerek İstanbul'a uğurladı.

    1. 7.11.2018 10:33
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