VakıfBank, Beşiktaş'ı rahat geçti! – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    VakıfBank, 'ı rahat geçti!

    VakıfBank, Beşiktaş'ı rahat geçti!

    'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda 'ı 3-0 yendi.

    'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda 'ı 3-0 yendi.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal

    Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, , Fatma Beyaz, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)

    VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)

    Setler: 18-25, 11-25, 18-25

    Süre: 69 dakika (25, 21, 23)

    1. 6.11.2018 20:08
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