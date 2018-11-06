VakıfBank, Beşiktaş'ı rahat geçti!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Demiröz, Mehmet Topal
Beşiktaş: Ceren Kestirengöz, Janset Erol, Rykhliuk, Jerkov, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Fatma Beyaz, Hümay Topaloğlu, Zeynep Üzen)
VakıfBank: Cansu Özbay, Zhu Ting, Zehra Güneş, Sloetjes, Robinson, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Ayça Aykaç, Ebrar Karakurt, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu)
Setler: 18-25, 11-25, 18-25
Süre: 69 dakika (25, 21, 23)
- 6.11.2018 20:08
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
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