Halkbank kısa kesti – Fotomaç – 05 Kasım 2018
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    kısa kesti

    Halkbank kısa kesti

    Seyircisi önünde iyi bir oyun ortaya koyan başkent ekibi, 25-16, 25-23 ve 25-20’lik setlerle kazanarak; ’ndeki 3. galibiyetini elde etti

    'nin dördüncü haftasında son şampiyonu , geçtiğimiz hafta karşısında aldığı mağlubiyetin yaralarını evinde sardı. İnegöl Belediye'yi konuk eden temsilcisi, 3-0 kazanmayı başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan mavi-beyazlılar, ilk sette rakibini sürklase etti. Ev sahibinin 25-16 kazandığı setin ardından, İnegöl ikinci sette daha istekli bir görüntü ortaya koydu. Sonuç ise 25-23 Halbank'ın lehine oldu.

    GENÇLER SAHNEYE ÇIKTI

    Mavi-beyazlı ekip, son sete ağırlığını koydu. Genç oyuncuları sahaya süren Halkbank, son anlarda da üstünlüğünü korudu. Seti 25-20 kazanan başkent ekibi, maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Halkbank bu sonuçla Efeler Ligi'nin 4. haftasında 3. galibiyetini elde ederken; İnegöl ise 3. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü. Ligin 5. haftasında Halkbank, Jeopark Kula'ya konuk olacak. İnegöl ise Maliye Piyango'yu ağırlayacak. Karşılaşmalar 11 Kasım Pazar günü oynanacak.

    PLEVNE RAHAT GEÇTİ: 3-0

    Efeler Ligi'nin 4. haftasında Arhavi Belediye'yi konuk eden Plevne, rakibini 3-0 mağlup etti. İlk seti 25-17 kazanan Tokat ekibi, ikinci seti de 25-21 aldı. Daha çekişmeli geçen son sette de 25-22 üstünlük kuran Plevne, ligdeki 2. galibiyetini alırken; Arhavi ise 3. yenilgisini tattı. Plevne'nin, 'na konuk olacağı 5. haftada; Arhavi, Afyon'da zafer arayacak.

    AFYON SET VERMEDİ

    Afyon belediye Yüntaş, Kula Bld. 3-0'lık bir galibiyete imza attı. İlk seti 25-18 kazanan konuk ekip, diğer setlerde de 25-19 ve 27-25 kazanarak ligdeki 2. zaferini aldı. Galibiyeti bulunmayan Kula Belediye ise Efeler Ligi'nde son sıraya demir attı.

    ZİRAAT SON NEFESTE: 3-2

    Ziraat Bankası, ?Arkas deplasmanında tiebreakte kazanmayı başardı. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk seti ev sahibi 25-20 aldı. Konuk ekip aynı skorla durumu 1-1 yaptı ve ardından 25-23'le öne geçti. Ev sahibi dördüncü seti 25-21 kazanarak pes etmedi. Son seti 15-13 alan Ziraat, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken; Arkas 2. yenilgisini tattı.

    İBB ŞOV SÜRÜYOR: 3-2

    Efeler Ligi'nde BBSK fırtınası hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe'yi konuk eden turuncu-lacivertliler, 3-2 kazanarak 4'te 4 yaptı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ilk seti İBBSK, 25-19 aldı. İkinci ve üçüncü seti 25-18 ve 25-19 kazanan sarı-lacivertliler, dördündcü sette 25-23 kaybedince karşılaşma tie-breake kaldı. Finalde daha az hata yapan İBBSK, 15-11'le salondan 3-2'lik zaferle ayrıldı.

    ASLAN'DAN FİRE YOK:3-2

    Efeler Ligi'nin 4. haftasında Maliye Piyango'ya konuk olan Galatasaray, 3-2'lik galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar, heyecanın üst düzeyde olduğu ilk seti 33-31 üstün geçti. Maliye, 26-24 ve 25-23'le durumu 2-1 yaptı. G.Saray oyuna ağırlığını koyarak 25-23 ile setlerde durumu 2-2'ye taşıdı. Final setinin ilk anlarından itibaren rakibine fırsat tanımayan Cimbom, 15-10'luk üstünlük kurdu. G.Saray bu zaferle yoluna kayıpsız devam etti.
    1. 5.11.2018
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