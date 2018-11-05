Halkbank kısa kesti
Seyircisi önünde iyi bir oyun ortaya koyan başkent ekibi, 25-16, 25-23 ve 25-20’lik setlerle kazanarak; Efeler Ligi’ndeki 3. galibiyetini elde etti
GENÇLER SAHNEYE ÇIKTI
Mavi-beyazlı ekip, son sete ağırlığını koydu. Genç oyuncuları sahaya süren Halkbank, son anlarda da üstünlüğünü korudu. Seti 25-20 kazanan başkent ekibi, maçtan da 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Halkbank bu sonuçla Efeler Ligi'nin 4. haftasında 3. galibiyetini elde ederken; İnegöl ise 3. yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü. Ligin 5. haftasında Halkbank, Jeopark Kula'ya konuk olacak. İnegöl ise Maliye Piyango'yu ağırlayacak. Karşılaşmalar 11 Kasım Pazar günü oynanacak.
PLEVNE RAHAT GEÇTİ: 3-0
Efeler Ligi'nin 4. haftasında Arhavi Belediye'yi konuk eden Plevne, rakibini 3-0 mağlup etti. İlk seti 25-17 kazanan Tokat ekibi, ikinci seti de 25-21 aldı. Daha çekişmeli geçen son sette de 25-22 üstünlük kuran Plevne, ligdeki 2. galibiyetini alırken; Arhavi ise 3. yenilgisini tattı. Plevne'nin, Ziraat Bankası'na konuk olacağı 5. haftada; Arhavi, Afyon'da zafer arayacak.
AFYON SET VERMEDİ
Afyon belediye Yüntaş, Kula Bld. 3-0'lık bir galibiyete imza attı. İlk seti 25-18 kazanan konuk ekip, diğer setlerde de 25-19 ve 27-25 kazanarak ligdeki 2. zaferini aldı. Galibiyeti bulunmayan Kula Belediye ise Efeler Ligi'nde son sıraya demir attı.
ZİRAAT SON NEFESTE: 3-2
Ziraat Bankası, ?Arkas deplasmanında tiebreakte kazanmayı başardı. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk seti ev sahibi 25-20 aldı. Konuk ekip aynı skorla durumu 1-1 yaptı ve ardından 25-23'le öne geçti. Ev sahibi dördüncü seti 25-21 kazanarak pes etmedi. Son seti 15-13 alan Ziraat, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken; Arkas 2. yenilgisini tattı.
İBB ŞOV SÜRÜYOR: 3-2
Efeler Ligi'nde İstanbul BBSK fırtınası hız kesmeden sürüyor. Fenerbahçe'yi konuk eden turuncu-lacivertliler, 3-2 kazanarak 4'te 4 yaptı. Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ilk seti İBBSK, 25-19 aldı. İkinci ve üçüncü seti 25-18 ve 25-19 kazanan sarı-lacivertliler, dördündcü sette 25-23 kaybedince karşılaşma tie-breake kaldı. Finalde daha az hata yapan İBBSK, 15-11'le salondan 3-2'lik zaferle ayrıldı.
ASLAN'DAN FİRE YOK:3-2
Efeler Ligi'nin 4. haftasında Maliye Piyango'ya konuk olan Galatasaray, 3-2'lik galibiyete uzandı. Sarı-kırmızılılar, heyecanın üst düzeyde olduğu ilk seti 33-31 üstün geçti. Maliye, 26-24 ve 25-23'le durumu 2-1 yaptı. G.Saray oyuna ağırlığını koyarak 25-23 ile setlerde durumu 2-2'ye taşıdı. Final setinin ilk anlarından itibaren rakibine fırsat tanımayan Cimbom, 15-10'luk üstünlük kurdu. G.Saray bu zaferle yoluna kayıpsız devam etti.
- 5.11.2018
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Beraberligi hazmedemeyip, neticeyi hakemin üzerine yikmak ve taraftari yanina alma hamlesi cok cirkindi ! Cok büyük AYIP ettiler !
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Galatasaray'dan Hulusi Belgü'ye sert yanıt!
Toplam 2
Yorum
Düsseldorf'lu 2ci komanteri yaparken, aklî dengesini yitirmis olmali ! Zira, her cümlesinde suc unsuru teskil eden kelimeye rastlamak mümkün !
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MHK'dan derbinin hakemine tam puan
Toplam 7
Yorum
serdar körler sağırlar birbirini ağırlar demişler. bu maçta 25 milyon GS li ile bir başka maçta o kadar fb li ile nasıl hesaplaşacaksın.
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