Sezona 3 puanla başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşı karşıya gelecek
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde THY'yi 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Çanakkale Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Antrenör Umut Uysal, Çanakkale'den zaferle dönerek 2'de 2 yapmak istediklerini söyledi.
- 5.11.2018 11:42
-
Galatasaray harekete geçiyor: Yabancı hakem...
Toplam 4
Yorum
anl gecen sene alanya macında musleraya kırmızı verılmeyıp alanyanın penaltısı da yendıgınde cıkıp konusmayanlar bugun adalet ıstıyor.
-
Trabzonspor’da Ünal Karaman hedef tahtasında
Toplam 1
Yorum
Bfidan Ünal alt ligde bile başarılı olamadı....yönetim çok iyi bir kadroyu heba etti fırsat sezonunu tepti
-
Galatasaray'da Eren Derdiyok ve Fernando Reges kadroya alınmadı
Toplam 2
Yorum
görengören Emre AKBABA yı kadroda göremedim.
Aydın filede Çanakkale'ye konuk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.