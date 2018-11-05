Aydın filede Çanakkale'ye konuk
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    06 Kasım 2018, Salı
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    filede 'ye konuk

    Sezona 3 puanla başlayan yarın deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek

    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'ndeki ilk maçında evinde 'yi 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan yarın deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek. Anafartalar Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Antrenör Umut Uysal, 'den zaferle dönerek 2'de 2 yapmak istediklerini söyledi.

    1. 5.11.2018 11:42
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