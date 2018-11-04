Efeler sahne alıyor – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    sahne alıyor

    <a href="/index/efeler?id=4a5521bd-4ed8-4149-836b-1a729971cdf1" class="" rel="tag">Efeler</a> sahne alıyor
    ?Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak birbirinden heyecanlı karşılaşmalar ile start alacak. Günün programı şu şekilde olacak: 14.00: BBSK-Fenerbahçe, 15.00: Jeopark Kula Belediye-Afyon Belediye, Halkbankİnegöl Belediye, 15.30: Tokat Belediye Plevne-Arhavi Belediye, 17.00: Arkasspor-Ziraat Bankası, 17.30: Maliye Piyango-Galatasaray.
    1. 4.11.2018
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