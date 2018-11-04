CEV Kupası heyecanı – Fotomaç – 04 Kasım 2018
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    04 Kasım 2018, Pazar
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    CEV Kupası heyecanı

    CEV Kupası heyecanı

    Avrupa kupalarındaki temsilcilerimizin eşleştiği takımlar belli oldu

    2019 CEV Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek ekiplerimizden, bayanlarda Eczacıbaşı, ve Vakıfbank, erkeklerde ise Arkas ve 'ın rakipleri belli oldu. Bayanlar kategorisindeki , , Chemik Police ve C.S.M. Bucuresti ile E Grubu'nda yer aldı. Eczacıbaşı, B Grubu'nda Dinamo Kazan, Hameeenlinna ve Uralochka-NTMK Ekaterinburg ile, Vakıfbank ise; Beziers, Plovdiv ve Alba Blaj- Stuttgart eşleşmesinin galibi ile A Grubu'nda yer alacak. Erkeklerde; , Zenit Kazan, Roeselare ve PAOK- Frankfurt eşleşmesinin galibiyle B Grubu'nda, Arkas ise; Perugia, Tours ve takımlarıyla E Grubu'nda yer aldı. Temsilcilerimizin maç programı, Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.
    1. 4.11.2018
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